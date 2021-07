Cina: esportazioni in aumento del 32 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni cinesi denominate in dollari sono aumentate del 32,2 per cento a giugno rispetto all'anno precedente, grazie all'allentamento delle misure anti-Covid e al progresso delle campagne di vaccinazione globali. Lo certificano i dati dell'Amministrazione generale delle dogane. Nel mese di maggio le esportazioni erano aumentate del 27,9 percento annuo. Le importazioni del paese in dollari sono aumentate a loro volta, del 36,7 percento a giugno rispetto allo stesso periodo del 2020. Giugno ha segnato il dodicesimo mese consecutivo di crescita delle esportazioni e il nono mese consecutivo di crescita delle importazioni cinesi. Le esportazioni sono cresciute a 281,42 miliardi di dollari a giugno, mentre le importazioni sono aumentate a 229,89 miliardi di dollari. L'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) si è confermata il principale partner commerciale della Cina, seguita da Unione europea, Stati Uniti e Giappone. (Cip)