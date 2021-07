Moldova: deputato russo Kalashnikov, Mosca punterà su Transnistria se nuovo governo andrà contro suoi interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia punta a rafforzare il suo ruolo in Transnistria se il nuovo governo della Moldova sceglierà di promuovere una linea contro Mosca. Lo ha dichiarato il presidente della commissione per la Comunità degli Stati indipendenti (Csi) e l'integrazione eurasiatica alla Duma di Stato della Federazione Russa, Leonid Kalashnikov, in un'intervista all'agenzia di stampa "Interfax". "La politica della Russia nei confronti della Moldova dipenderà dal governo che è stato eletto: se questo potere esecutivo si allontana dalla Russia, allora, ovviamente, agiremo di conseguenza. In particolare, rafforzeremo il fattore transnistriano", ha avvertito Kalashnikov che, tuttavia, ha riconosciuto che sarà sempre più difficile farlo, poiché la Transnistria (regione separatista filorussa della Moldova orientale) è ora bloccata tra due Stati "essenzialmente ostili". Il Partito azione e solidarietà (Pas), schieramento filo europeista vicino alla presidente Maia Sandu, è risultato vincitore delle elezioni parlamentari anticipate che si sono svolte domenica in Moldova con oltre il 52 per cento dei consensi. (Rob)