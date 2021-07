Covid: von der Leyen, vaccinata completamente oltre metà popolazione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' vaccinata completamente più della metà della popolazione adulta dell'Unione europea. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Più della metà di tutti gli adulti nell'Unione europea è ora completamente vaccinata", ha scritto la commissione Ue. "Per proteggersi dalle varianti ed evitare una nuova ondata di infezioni, è importante vaccinarsi", ha sottolineato. "Sono state consegnate dosi sufficienti per vaccinare il 70 per cento degli adulti nell'Ue. Facciamolo", ha concluso von der Leyen. (Beb)