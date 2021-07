Immobiliare: Osservatorio Nomisma, residenziale milanese migliora nel primo semestre e conferma leadership italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato immobiliare residenziale milanese nel primo semestre 2021 evidenzia alcuni tratti di miglioramento rispetto al semestre precedente. È quanto emerge dal secondo Osservatorio sul Mercato Immobiliare 2021 di Nomisma. “La ripresa del mercato che caratterizza questa prima parte dell’anno - si legge - appare sostenuta dalla dinamica dei prezzi e da una rinnovata intensità della domanda di acquisto da parte delle famiglie, che manifestano in maniera diffusa l’esigenza di un upgrading della propria condizione abitativa. Il mercato residenziale milanese conferma il ruolo di leadership rispetto alla media italiana, potendo contare su una solida attrattività immobiliare e su una ritrovata vitalità economica, dopo le chiusure forzate dovute alle misure di contenimento della pandemia. Gli altri indicatori di mercato, come i tempi di assorbimento delle abitazioni in vendita e gli sconti applicati in fase di trattativa, rimangono stabili rispetto al semestre precedente”. La dinamica delle compravendite residenziali di Milano a fine 2020 - ricorda Nomisma - ha segnato un calo del 17,6 per cento, interrompendo il percorso di crescita registrato dal 2013. La distribuzione percentuale delle transazioni residenziali nelle diverse zone cittadine evidenzia negli ultimi quattro anni una tendenziale diminuzione degli scambi nel semicentro, in favore di zone periferiche, preferibilmente ben servite e che raccolgono il 64 per cento delle transazioni. (segue) (Com)