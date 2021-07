Immobiliare: Osservatorio Nomisma, residenziale milanese migliora nel primo semestre e conferma leadership italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per effetto del forte interesse verso il bene casa, nei primi sei mesi 2021 i giudizi degli operatori circa la domanda di acquisto si confermano positivi per il secondo semestre consecutivo (confermanti anche dal rialzo delle compravendite di abitazioni del +14 per cento nel primo trimestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020), mentre la domanda di locazione risulta debole a causa del calo dei flussi turistici e degli studenti universitari, unito alla diminuzione dei city users per effetto di un ampio ricorso allo smart working in questo periodo di pandemia. I valori medi di mercato, sia prezzi sia canoni, tendono a stabilizzarsi. Nel primo semestre dell’anno crescono le quotazioni medie su base semestrale (+1,8 per cento) e su base annuale (+1 per cento). La crescita delle quotazioni ha riguardato tutte le zone della città, segno di recupero generale del mercato. La tendenza è accompagnata da una sostanziale stabilità degli sconti medi applicati in fase di trattativa e dei tempi di assorbimento che si mantengono in entrambi i casi al di sotto della media italiana (3,9 mesi). Anche le abitazioni nuove rilevano un aumento delle quotazioni di mercato (+1,7 per cento su base semestrale). Analoga la situazione sul versante dei canoni medi di locazione che sono tornati a crescere nel primo semestre (+1,5 per cento), dopo la battuta di arresto che ha caratterizzato il 2020. Si dilatano seppur di poco i tempi medi di locazione, arrivando a 3,3 mesi, per effetto dell’esiguità della domanda causata dalla parziale fuga da Milano, effetto della pandemia. I rendimenti medi lordi da locazione rimangono stabili al 4,9 per cento, con punte del 5,5 per cento in periferia.(segue) (Com)