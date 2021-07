Immobiliare: Osservatorio Nomisma, residenziale milanese migliora nel primo semestre e conferma leadership italiana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda gli immobili di impresa milanesi, la dinamica delle compravendite degli uffici e dei negozi ha segnato un calo rispettivamente del 26,4 per cento e del 21,7 per cento nel 2020, interrompendo il percorso di crescita registrato dal 2013. Il trend di flessione è analogo al comparto residenziale e secondo il secondo Osservatorio sul Mercato Immobiliare 2021 di Nomisma è imputabile sostanzialmente all’effetto provocato dalle misure di contenimento della pandemia. Anche il segmento della locazione sconta gli effetti del blocco delle attività e l’incertezza del contesto congiunturale, con una domanda di locazione ancora debole. Nella prima parte dell’anno, la variazione semestrale dei valori di mercato di uffici e negozi tende a tornare in territorio positivo. In particolare, gli uffici milanesi hanno registrato un aumento dei prezzi medi dell’1,5 per cento semestrale, mentre i negozi hanno segnato un rialzo dei prezzi del +1,3 per cento semestrale. Considerando i canoni di locazione, per gli uffici si assiste a un incremento semestrale del +0,8 per cento e per i negozi del +1 pr cento. I tempi medi di vendita di uffici e negozi nella città di Milano si mantengono tra i più bassi rispetto alla media nazionale. Considerando tali dinamiche, i rendimenti medi annui lordi si mantengono stabili sia per gli uffici (5,1 per cento) sia per gli immobili commerciali (6,7 per cento). Per il secondo semestre del 2021 gli operatori prevedono una sostanziale stabilità del numero delle compravendite e dei contratti di locazione. Relativamente ai valori ci si attende un lieve recupero dei prezzi, a fronte di un possibile arretramento dei canoni. (Com)