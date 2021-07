Mali: stabilita base operativa Minusma a nord di Mopti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di pace togolesi integrate nella Missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione del Mali (Minusma) hanno stabilito una base operativa temporanea a Konna, circa 70 chilometri a nord di Mopti. Lo riferisce su Twitter il comandante Dennis Gyllensporre, per il quale la presenza dei militari in questa zona del Mali centrale "ha rassicurato i residenti e ha dissuaso i gruppi armati dall'attaccare". Il nuovo posizionamento maliano di Minusma avviene nei giorni in cui il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la chiusura entro l'anno delle sue basi militari in Mali. La chiusura, ha precisato Macron in occasione del vertice G5 Sahel, avverrà nel "secondo semestre del 2021", mentre quella delle basi di Kidal, Tessalit e Timbuctu arriverà invece per l'inizio del 2022. Confermato inoltre che il comando operativo delle forze francesi sarà gradualmente trasferito dal quartier generale maliano di Barkhane a Gao a Niamey, da dove sarà coordinata l'azione della task force europea Takuba "in un territorio più ampio". La Francia, ha precisato il presidente, rimarrà comunque militarmente impegnata nel Sahel con unità comprese tra i 2.500 e i 3 mila uomini, anche se non ha "la vocazione, e ancor meno la volontà, di rimanere impegnata in eterno nel Sahel". (segue) (Res)