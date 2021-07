Mali: stabilita base operativa Minusma a nord di Mopti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi mesi il Mali centrale è stato teatro di una nuova ondata di attacchi di matrice jihadista, l'ultimo dei quali - il 25 giugno - ha colpito una base temporanea Minusma situata ad Al Moustarat, uccidendo 12 militari del contingente tedesco di cui tre in modo grave. L'esplosione dell'autobomba guidata da un attentatore suicida contro la loro base ha inoltre provocato diversi feriti, incluso un casco blu belga. L'ordigno è esploso al passaggio di un convoglio Minusma che scortava un battaglione dell'esercito maliano che integrava ex ribelli che combattono ora nelle forze dell'esercito maliano, una pratica in vigore dall'accordo di pace del 2015. Dopo l'attacco, la ministra della Difesa tedesca Annegret Kramp-Karrenbauer si è recata in visita alla base della missione Minusma di Gao, escludendo l'ipotesi di un ritiro del contingente delle Forze armate tedesche dalla missione Onu. “Non può essere nell'interesse né dell'Europa né della Germania avere nel Sahel una regione che sta diventando completamente instabile nonché preda di terroristi e gruppi criminali”, ha dichiarato Kramp-Karrenbauer. (Res)