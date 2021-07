Covid: rapporto organizzazione Somo, Moderna si affida a paradisi fiscali per evitare alte tassazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il produttore di vaccini Moderna sta aprendo una sede in Svizzera e nello Stato Usa del Delaware per evitare di pagare tasse elevate sulla vendita dei propri prodotti, secondo un'organizzazione non profit olandese, la Research on Multinational Corporations (Somo). In un rapporto pubblicato oggi, Somo ha citato un contratto trapelato tra l'azienda e la Commissione europea, da cui emergerebbe che "i profitti dei vaccini dell'azienda finiranno in alcuni dei peggiori paradisi fiscali del mondo". L'Ue, che ha ordinato centinaia di milioni di dosi di vaccino Moderna, effettua i pagamenti alla filiale svizzera dell'azienda, Moderna Switzerland GmbH, con sede a Basilea, in Svizzera. Il Paese elvetico offre aliquote fiscali fino al 13 per cento per le società straniere. "Sarà probabilmente impossibile determinare gli esatti profitti che Moderna Switzerland GmbH realizzerà, né vedere se l'aliquota fiscale effettiva della società è anche vicina alla bassa aliquota dell'imposta sul reddito delle società del 13 per cento di Basilea", hanno scritto gli autori del rapporto. Un altro paradiso fiscale è il Delaware, dove l'azienda detiene 780 brevetti. Secondo la legge statale del Delaware, il reddito derivante da beni immateriali come i brevetti non è tassato. Il rapporto di Somo, ripreso da "Politico.eu", ha definito questa pratica un "triplo smacco": oltre a una bassa imposizione fiscale,, l'azienda ha beneficiato di un'infusione di denaro pubblico per sviluppare il suo vaccino, e quindi ha applicato prezzi elevati sui prodotti venduti in tutto il mondo.