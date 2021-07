Trasporto aereo: Lufthansa abolisce il saluto “Signore e Signori” a bordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Lufthansa ha deciso di abolire il saluto “Signore e Signori” per accogliere i passeggeri a bordo dei propri aerei, adottando formulazioni neutre rispetto al genere. Come comunicato dall'azienda, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca, la decisione si applica anche alle controllate Austrian, Swiss, Eurowings e Brussels Airlines. “Per noi è importante tenere conto di tutti nel nostro indirizzo di saluto”, ha dichiarato al quotidiano “Bild” un portavoce di Lufthansa. Per sostituire “Signore e Signori” potrà essere prese in considerazione un'ampia varietà di espressioni come “Ciao”, “Buongiorno”, “Buonasera” o “Benvenuti a bordo”. La decisione spetterà al capo del personale di cabina. (Geb)