Filippine-Cina: Manila teme "cancellazione" pronunciamento su Mar Cinese Meridionale (2)

- Blinken ha sollecitato la Cina a porre fine alla condotta provocatoria nel Mar Cinese Meridionale in occasione del quinto anniversario della vittoria delle Filippine sulla Cina presso la Corte di Arbitrato dell'Aia. "L'ordine marittimo basato sulle regole non è a rischio in alcun luogo più che nel Mar Cinese Meridionale", ha dichiarato Blinken. "La Repubblica Popolare di Cina continua ad esercitare coercizione ed intimidazioni ai danni degli Stati costieri del Sud-est asiatico, minacciando la libertà di navigazione in quello strategico crocevia globale", afferma una nota diffusa dal segretario ieri, 12 luglio. "Sollecitiamo la Cina a tener fede agli obblighi sanciti dal diritto internazionale, cessare gli atteggiamenti provocatori e assumere passi tesi a rassicurare la comunità internazionale", prosegue la nota firmata da Blinken. Il segretario ha ribadito inoltre la determinazione di Washington a tener fede agli obblighi sanciti dal Trattato di mutua difesa sottoscritto con Manila. (Fim)