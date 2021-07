Usa: Texas, deputati democratici lasciano lo Stato per evitare voto su riforma elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 67 deputati democratici della Camera dei rappresentanti del Texas hanno lasciato lo Stato imbarcandosi su aerei privati alla volta di Washington ieri, 12 luglio, in una mossa politica concertata tesa a far saltare il voto sulla riforma elettorale dello Stato. Poco dopo le 14, ora locale, il gruppo parlamentare democratico ha confermato tramite un comunicato che non farà rientro in Texas prima della fine della sessione di lavori parlamentari speciale che si è aperta l'8 luglio, e che durerà almeno 30 giorni. Lasciando il Texas, i Democratici sono i scampati ad una procedura nota come "Call of the House": la convocazione forzata dei deputati che il presidente della Camera texana, Dade Phelan avrebbe potuto decretare nella giornata di oggi. La "fuga" dei deputati democratici texani ha un precedente storico: nel 2003 i Democratici lasciarono lo Stato alla volta di Oklahoma e New Mexico in due diverse occasioni per ritardare i lavori parlamentari. La Costituzione del Texas fissa la presenza di due terzi dei 150 deputati della Camera come prerequisito per la conduzione dei lavori parlamentari, che dunque non potranno proseguire. I Democratici affermano che la riforma elettorale voluta dai Repubblicani, che limita le modalità di voto alternative introdotte in occasione delle ultime elezioni presidenziali, costituisca una "violazione del diritto di voto dei texani". Il governatore repubblicano Greg Abbott, ha replicato accusando i Democratici di venir meno al loro dovere e di danneggiare gli interessi dei cittadini dello Stato. (Nys)