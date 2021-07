Indonesia: presidente Widodo all'apertura del principale forum sugli investiomenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, ha promesso oggi, 13 luglio, di proseguire l'opera di riforma economica e regolatoria intrapresa dalla sua amministrazione per semplificare l'ecosistema produttivo del Paese e ridurre gli ostacoli alla conduzione degli affari nel Paese. Widodo ha presenziato all'apertura dell'Investor Daily Summit, il principale forum sugli investimenti dell'Indonesia, che si tiene secondo programma nonostante il grave peggioramento dell'emergenza pandemica nel Paese. Durante il suo intervento in apertura del forum, Widodo ha affermato che il Paese deve conseguire la trasformazione da economia trainata dai consumi a sistema in grado di attrarre e generare grandi investimenti, e creare nuovi posti di lavoro. "La pandemia non dovrebbe diventare un ostacolo alle riforme in atto, ma essere utilizzata invece come volano per accelerare la riforma strutturale dell'economia", ha detto il presidente. (segue) (Fim)