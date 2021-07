Indonesia: presidente Widodo all'apertura del principale forum sugli investiomenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra struttura economica, composta per il 55 per cento dai consumi pubblici, dev'essere gradualmente trasformata in una forza produttiva trainante incoraggiando l'industrializzazione, il business downstream, gli investimenti e le esportazioni", ha aggiunto Widodo. All'evento di tre giorni sponsorizzato dal quotidiano "Investor Daily" prendono parte decisori politici, leader aziendali ed esperti di vari settori industriali, che si confronteranno sul tema della semplificazione dell'ambiente normativo. Almeno nove ministri hanno confermato la presenza all'evento, incluso il ministro capo per l'Economia, Airlangga Hartarto, e il ministro per gli Investimenti, Luhut Binsar Panjaitan. Widodo ha approfittato dell'apertura del forum per annunciare la piena operatività della piattaforma online per le licenze commerciali, introdotta nel 2019. (Fim)