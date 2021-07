Russia: sondaggio, 11 per cento cittadini non ammesso a lavoro senza vaccinazione anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A circa l’11 per cento dei cittadini non è stato consentito di accedere al posto di lavoro in quanto non vaccinati contro il coronavirus. È quanto si apprende dall'agenzia di stampa "Rbk" che fa riferimento ai dati del servizio Superjob. A Mosca, dove le autorità hanno introdotto la vaccinazione obbligatoria per il 60 per cento dei dipendenti in alcune sfere dell'economia, il 15 per cento degli intervistati ha dichiarato di essere stato respinto, mentre a San Pietroburgo il dato si attesta al 9 per cento e in altre regioni intorno al 10 per cento. Nel 20 per cento delle aziende moscovite sono stati già registrati casi di licenziamento di dipendenti riluttanti a farsi vaccinare contro il Covid-19, in particolare nei settori del commercio e dei servizi. Il numero più elevato di persone cui è stato impedito di accedere al posto di lavoro riguarda cittadini con salari sino a 50 mila rubli (567 euro), mentre tra i dipendenti con guadagni più elevati, solo il 10 per cento degli intervistati ha affrontato questo problema.(Rum)