Regno Unito: Johnson conferma, restrizioni anti Covid abolite dal 19 luglio

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha confermato in una conferenza stampa tenuta nella tarda serata di ieri che le restrizioni anti Covid saranno revocate a partire dal 19 luglio. A partire da lunedì prossimo, pertanto, tutte le restrizioni anti Covid, incluse quelle che prevedono al momento l'utilizzo di mascherine nei luoghi pubblici al chiuso e il distanziamento sociale saranno abolite. Il primo ministro ha tuttavia predicato "cautela", affermando che "la pandemia non è ancora finita". Johnson ha spiegato come la pandemia "continua a comportare un rischio per voi e per le vostre famiglie", e che "non potremo semplicemente tornare alla vita prima del Covid il 19 luglio", aggiungendo che la strategia di uscita dalla pandemia sarà "irreversibile", ma per ottenere ciò bisognerà allo stesso tempo utilizzare "un approccio cauto". Il picco dell'attuale ondata di contagi è atteso non prima della metà di agosto, e potrebbe portare a un numero che oscilla nelle previsioni tra mille e 2 mila ricoveri ospedalieri al giorno, secondo stime del governo. Nel momento di picco, il governo si attende di avere tra i 100 e i 200 decessi al giorno, ma le cifre sono considerate da molti esperti irrealistiche, in quanto non supportate da sufficienti dati. (Rel)