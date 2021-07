Italia-Giappone: 700mo anniversario dantesco, ambasciata espone pannelli celebrativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quadro del programma di attività celebrative del 700mo anniversario dantesco realizzate dall’ambasciata d’Italia a Tokyo, sono stati esposti oggi sul muro di cinta della sede diplomatica 7 pannelli di grandi dimensioni. Lo riferisce l'ambasciata tramite una nota. Le installazioni raffigurano non solo immagini e dipinti storici dedicati al Sommo Poeta e alla Divina Commedia, ma anche disegni realizzati da giovani illustratori italiani in un connubio fra tradizione e contemporaneità. “In occasione delle celebrazioni dantesche, ho deciso di mostrare agli amici giapponesi, agli appassionati di Dante e di letteratura italiana uno spaccato della straordinaria produzione del padre della lingua italiana” ha commentato l’ambasciatore d’Italia Giorgio Starace “grazie all’immediatezza dei messaggi comunicati dalle installazioni grafiche – corredate da brani della Divina Commedia in lingua originale e in giapponese – tutti coloro che passeggeranno lungo il muro esterno dell’ambasciata potranno conoscere qualcosa in più su Dante e sulla sua vita”. I pannelli, che grazie ad una app dedicata prenderanno vita con l’utilizzo della tecnologia della realtà aumentata, resteranno in esposizione per tutto il 2021. (Com)