India: ministro Esteri Jaishankar in Tagikistan oggi e domani per riunione Sco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, sarà in visita a Dushanbe, in Tagikistan, oggi e domani (13 e 14 luglio), su invito dell’omologo tagiko, Sirojiddin Muhriddin, per partecipare alla riunione ministeriale dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. I due Paesi fanno parte dell’Sco insieme a Cina, Russia, Kazakhstan, Kirghizistan, Uzbekistan e Pakistan. La riunione verterà sui risultati raggiunti e sulla preparazione del Consiglio dei capi di Stato, in programma il 16 e 17 settembre. Inoltre, saranno scambiate opinioni su questioni regionali e internazionali. Il 14 luglio, aggiunge la nota, Jaishankhar prenderà parte anche all’incontro del Gruppo di contatto Sco sull’Afghanistan, al quale sarà presente anche un rappresentante del governo afgano. (Inn)