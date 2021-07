Georgia: ministero Interno, cameraman Alexander Lashkarava potrebbe essere morto d'overdose (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte di Lashkarava ha riacceso la tensione fra governo e opposizione in Georgia. Ieri sera, infatti, si è svolta una nuova manifestazione nel centro di Tbilisi che è sfociata in vari atti di dissenso. I dimostranti hanno lanciato uova contro la sede del Sogno georgiano, un atto che ha provocato uno scontro verbale e fisico tra gli attivisti e le forze dell'ordine. I manifestanti hanno anche scritto sul muro dello stabile: "Gharibashvili ha ucciso Lekso Lashkarava", un riferimento al premier, Irakli Gharibashvili, di cui chiedono le dimissioni per la morte dell’operatore televisivo. Secondo il ministero dell’Interno, la polizia ha arrestato 12 persone dopo che i manifestanti hanno superato i limiti consentiti dalla legge sulla libertà di riunione e di espressione. Ieri sera rivolgendosi ai manifestanti fuori dal Parlamento di Tbilisi, il giornalista di "Formula Tv" Vakho Sanaia ha chiesto le dimissioni di Gharibashvili. "Non cederemo Rustaveli (viale dove ha sede il Parlamento) a nessuno! Resteremo qui fino alla vittoria finale! Sogno georgiano, guardaci, non sarai in grado di imporre la dittatura a questo Paese, perché non lo permetteremo", ha detto Sanaia. "Il governo georgiano non si rende conto di quello che ha fatto. Oggi ci hanno accusato di un crimine di Stato. Leggerò qui i nomi e i cognomi delle persone che hai condannato a morte. Sono queste persone che ti finiranno, le persone che sono state qui e hanno fatto il loro dovere. Primo ministro, lei ha promesso la morte a queste persone e queste persone risponderanno secondo necessità”, ha detto Sanaia. (segue) (Rum)