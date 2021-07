Georgia: ministero Interno, cameraman Alexander Lashkarava potrebbe essere morto d'overdose (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lashkarava, secondo la suo collega Miranda Baghaturia, il cameraman è stato picchiato da una folla di 20 persone. Le emittenti televisive locali in seguito lo hanno mostrato con lividi sul viso e sangue sul pavimento intorno a lui. I media riferiscono che ha subito lesioni multiple e ha dovuto subire un intervento chirurgico in seguito al quale è stato dimesso dall'ospedale giovedì. L'ostilità contro le minoranze sessuali resta marcata in Georgia. Il gruppo del Tbilisi Pride ha dichiarato lunedì scorso che gli oppositori del corteo sono stati sostenuti dal governo e dalla Chiesa ortodossa georgiana. In quell’occasione Zurabishvili ha condannato le violenze, ma Gharibashvili ha affermato che il corteo è stato organizzato da forze di “opposizione radicale” che a suo dire sarebbero guidate dall'ex presidente Mikhail Saakashvili. (Rum)