Energia: Enel Russia, otterrà incentivi fiscali per il parco eolico di Kolskaja

- Enel Russia riceverà incentivi fiscali per il parco eolico di Kolskaja, il più grande del Circolo polare artico. È quanto si legge in una nota della regione di Murmansk. L'impianto di Kolskaja, attualmente in fase di costruzione nel distretto di Kola, fa parte dei progetti di investimento ritenuti strategici nella regione. Di conseguenza la controllata russa della società italiana otterrà dei benefici fiscali sulla proprietà per cinque anni. Il contratto di investimento è stato firmato dal governatore della regione di Murmansk, Andrei Chibis, e dal presidente di Enel Russia, che sta costruendo il parco eolico, Stephane Zweguintzow. "L'energia verde e la costruzione del più grande parco eolico del Circolo polare artico sono di fondamentale importanza per il governo della regione di Murmansk. Da un lato si tratta di investimenti, che sono stimati in 23 miliardi di rubli (308,7 milioni di euro), dall'altro di moderne tecnologie", ha affermato il governatore regionale Chibis. (segue) (Rum)