Energia: Enel Russia, otterrà incentivi fiscali per il parco eolico di Kolskaja (2)

- Zweguintzow, inoltre, ha sottolineato che le misure di sostegno concordate tra l'azienda e la regione faciliteranno l'attuazione del progetto, che andrà a beneficio del potenziale energetico ed economico della regione di Murmansk. "L'assegnazione al parco eolico dello status di progetto di investimento strategico della regione di Murmansk conferma la sua particolare importanza sia per l'azienda che per la regione", ha affermato Zweguintzow. Le 57 turbine del parco eolico di Kola saranno in grado di generare circa 750 gigawatt l'anno, evitando l'emissione in atmosfera di circa 600 mila tonnellate di anidride carbonica. La messa in servizio del parco eolico di Kola è prevista per il mese di maggio del 2022. (Rum)