Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, martedì 13 luglio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - riunione in videoconferenza della Giunta ComunaleOre 11 - riunione in videoconferenza delle Commissioni II e III. Odg: variante nr. 325 al P.R.G., ai sensi dell'art.17, comma 5 della L.U.R. concernente l'adeguamento dei criteri commerciali comunali vigentiOre 13 - seduta in videoconferenza dei CapigruppoOre 15 - riunione in videoconferenza delle Commissioni Pari Opportunità e IV. Odg: istituzione del Garante dei diritti degli anziani del Comune di Torino.REGIONEore 16, Videoconferenza, la garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Ylenia Serra interviene all'incontro Quali le nuove sfide dell'integrazione socio-educativa? Le voci del territorio, a cura dell'Associazione Save the children.ore 20.45, Polo del Novecento (via del Carmine 14), il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia interviene all'evento 50+1 anni della Regione Piemonte, nell'ambito del Festival nazionale Luigi Pirandello e del Novecento, a cura di Linguadon e Consiglio regionale del Piemonte. (Rpi)