Imprese: Donnet (Generali), compagnie a emissioni zero

- "Domenica al G20 ho parlato come ambasciatore del settore assicurativo e in particolare di otto compagnie che hanno deciso di firmare un'alleanza 'emissioni zero': la Net zero insurance alliance". Lo ha detto al "Corriere della Sera" Philippe Donnet, amministratore delegato di Generali, che ha presentato domenica a Venezia al summit sul clima che ha concluso il vertice dei grandi del mondo, l'impegno dell'industria assicurativa e riassicurativa ad accelerare la transizione verso un'economia globale a zero emissioni nette. "Poiché Venezia è la città delle Generali e con la quale Generali condivide il simbolo del Leone di San Marco, - spiega l'amministratore delegato - sono stato indicato come ambasciatore per questo annuncio ufficiale. Ho dunque avuto il privilegio di comunicare l'impegno storico del settore, che comincia con otto compagnie leader ma che ovviamente ne comprenderà altre che ci raggiungeranno, per il lancio dell'alleanza, concordata con le Nazioni Unite: intendiamo azzerare le emissioni nette dei nostri portafogli assicurativi e riassicurativi entro il 2050". Obiettivo in linea con l'Accordo di Parigi per mantenere l'aumento della temperatura globale entro 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali, e con la legge Ue sulla decarbonizzazione totale. (segue) (Res)