Imprese: Donnet (Generali), compagnie a emissioni zero (2)

- "Come Generali", prosegue Donnet, "ci siamo già impegnati ad avere portafogli di investimenti emissioni zero entro il 2050 attraverso la partecipazione alla Net zero asset owner alliance, e ora andiamo oltre con l'impegno rispetto al portafoglio assicurativo e riassicurativo. Ciò significa che usciremo, cancelleremo l'esposizione ad alcuni rischi legati al carbonio e aumenteremo invece la sottoscrizione di rischi green e sostenibili. Abbiamo già cominciato a farlo e abbiamo già implementato gli impegni. E oggi tutto il settore, e in particolare i leader, hanno deciso di accelerare su questa strada della decarbonizzazione, e di accompagnare la transizione energetica". "Ovviamente - conclude Donnet - non si può fare tutto in un giorno: ci sono Paesi dove l'energia legata al carbone rappresenta una buona parte di quella totale. Dobbiamo spingere e accompagnare una 'transizione giusta'". (Res)