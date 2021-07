Credito: Patuelli (Abi), basta allarmi sulle sofferenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, parlando con "Milano Finanza" riflette sulle regole di vigilanza e sulle moratorie per i clienti degli istituti bancari. Intervistato nel corso del convegno internazionale Options of Next 35, l'evento che avvia le celebrazioni dei primi 35 anni di Class editori, Patuelli sostiene che "non deve essere creato artificiosamente nemmeno un clima di preoccupazione superiore al reale, che peggiori la situazione. Bisogna evitare che decisioni complesse vengano prese anche sulla base di conflitti di interesse. E non commettere due errori, che sono simmetricamente gravi: sottovalutare i rischi, o sopravvalutarli". "Ho sentito - aggiunge - numeri giganteschi sui rischi di deterioramento dei crediti e voglio ricordare che questo produce conseguenze sul valore attuale e prospettico degli asset. Chi lo fa se ne assumerà le responsabilità nei confronti delle regole di mercato". Il presidente osserva che "le regole Bancarie europee le fanno ora 27 Paesi e prima della Brexit erano 28 Paesi. Quindi implicano una forte complessità. Ci sono Paesi che contestano alcune norme cornice dell'Unione Europea, e di conseguenza qualsiasi decisione sulle banche non è isolata e non è solamente tecnica. Spesso un organismo che definisce le regole ha anche una valenza politica. E le regole vengono definite in concomitanza con altri provvedimenti". (segue) (Res)