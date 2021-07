Credito: Patuelli (Abi), basta allarmi sulle sofferenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un esempio: "quando ci sono da stabilire regole e contributi della politica agricola comunitaria spesso ci sono fibrillazioni che non si limitano al mondo agricolo ma che si ripercuotono in altri ambiti, nei quali la politica agricola non viene citata. Vengono trovate altre argomentazioni". In altre parole, il dibattito sulle banche è anche politico: "L'Italia ha il massimo di rappresentanza e influenza in Europa ma non basta. Le differenze tra Paesi sono tante, e dietro i giochi di sponda ci sono anche i problemi creati, per esempio, dal cosiddetto gruppo di Visegrad, che è fuori dall'Euro e dall'Unione Bancaria, ma condiziona comunque le decisioni, e anche gli aggiornamenti delle decisioni". "Non bisogna dare per scontato - rileva infine il presidente Abi - che la pandemia sia definitivamente debellata. Il Covid si rigenera, cambia di continuo e crea una crisi sanitaria, non finanziaria. Bisogna parametrare la durata dei provvedimenti d'urgenza alla durata della pandemia. Così come la scadenza delle garanzie sui prestiti. Non sono norme scritte nelle tavole di Mosè, sono previsioni, sulle quali non abbiamo alcuna matematica certezza", ha concluso Patuelli. (Res)