Covid: commissario Breton, consegnate le dosi per sette europei su 10

- "Grazie a un aumento massiccio ed estremamente rapido della nostra capacità produttiva, abbiamo raggiunto l'impresa di fornire agli Stati dosi sufficienti per vaccinare completamente il 70 per cento della popolazione adulta". Lo ha detto a "La Stampa" Thierry Breton, che arriva oggi in Italia per incontrare Mario Draghi e porta con sé un risultato che fino a poche settimane sembrava impensabile. A inizio primavera, quando le forniture arrivavano a singhiozzo, il commissario europeo incaricato di guidare la task force per i vaccini aveva sorpreso tutti spostando l'asticella fissata da Ursula von der Leyen: lei aveva sempre fissato il target del 70 per cento "entro la fine dell'estate", lui si era sbilanciato parlando del 14 luglio, data estremamente simbolica per il suo Paese, la Francia. Sembrava una 'boutade' e invece siamo arrivati proprio a quel momento: i vaccini ci sono, spiega Breton, ora spetta agli Stati "raddoppiare gli sforzi" e ai cittadini più scettici superare le resistenze. Solo così si potranno contrastare le varianti senza per forza richiudere di nuovo tutto. Breton arriva a Roma per parlare con Draghi "delle capacità tecnologiche dell'Ue, in particolare per quanto riguarda lo Spazio e i semiconduttori, oltre che delle sfide dell'industria europea nella transizione verde e digitale. Ma sarà certamente l'occasione per fare il punto sul traguardo storico che l'Ue ha raggiunto nella produzione di vaccini". (segue) (Res)