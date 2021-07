Covid: commissario Breton, consegnate le dosi per sette europei su 10 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Certo i numeri ancora non bastano per raggiungere l'immunità collettiva, ma Breton guarda i dati dal punto di vista della produzione industriale, che durante l'avvio della campagna vaccinale europea è stata il vero tallone d'Achille. "Abbiamo raggiunto questo traguardo esportando l'altra metà della nostra produzione nel resto del mondo". Al contrario di Regno Unito e Usa. Ora l'Ue è impegnata ad aiutare l'Africa nella produzione domestica: lo scorso weekend il commissario era in Senegal per sostenere la realizzazione di un polo produttivo con l'Istituto Pasteur di Dakar: "Ci stiamo mobilitando perché in questa pandemia nessuno sarà al riparo fino a quando tutti non lo saranno", ha concluso Breton. (Res)