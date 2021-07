Energia: accordo fra Enel Green Power Espana e Johnson & Johnson per fornitura rinnovabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fornitura di energia prevista dal Vppa sarà generata da tre impianti rinnovabili attualmente in costruzione, creando un mix energetico ibrido che combinerà fonti solari ed eoliche. L'85 per cento dell'energia proverrà dai parchi eolici Campillo II e III, che fanno parte di un cluster situato nella provincia spagnola di Cuenca. La loro costruzione avrà inizio nell'ultimo trimestre del 2021. Il restante 15 per cento sarà fornito dall'impianto fotovoltaico Veracruz da 47 MW, situato a Badajoz. Grazie a questo accordo, l'energia rinnovabile fornita a Johnson & Johnson eviterà l'emissione in atmosfera di circa 130.720 tonnellate di CO2 annuali. Johnson & Johnson è impegnata a utilizzare le risorse in modo efficiente e a ridurre le emissioni di gas serra (Ghg) climalteranti. Come leader nel settore farmaceutico la multinazionale sa che la salute umana è indissolubilmente legata alla salute del pianeta, persone sane hanno bisogno di un pianeta sano. Il Vppa firmato da Enel Green Power Espana e Johnson & Johnson è un accordo finanziario che non richiede una consegna fisica di energia. Fornisce all'acquirente una copertura finanziaria del prezzo e le corrispondenti garanzie di origine legate alla produzione di energia da impianti rinnovabili. I Vppa permettono a tutti i tipi di imprese di trarre vantaggio dalle energie rinnovabili su scala commerciale, beneficiando della flessibilità di una soluzione personalizzata. (Com)