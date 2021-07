Myanmar: Aung San Suu Kyi affronta 4 nuovi processi per corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera di Stato di Myanmar Aung San Suu Kyi, deposta dal golpe militare verificatosi in quel Paese il primo febbraio scorso, è stata incriminata nell'ambito di ben quattro nuovi processi per corruzione. Lo ha annunciato ieri uno degli avvocati della leader birmana, Min Min Soe, spiegando che le nuove accuse sono state formalizzate da una corte della città di Mandalay, e che la prossima udienza dei processi è stata fissata il 22 luglio. Su Aung San Suu Kyi pendono già una serie di altri capi d'accusa, incluse quelle d'aver violato la Legge sui segreti ufficiali, di aver importato illegalmente ricetrasmittenti, di aver contribuito a diffondere informazioni lesive dell'ordine sociale e di aver violato le restrizioni per il contenimento della pandemia di Covid-19. Suu Kyi è inoltre accusata dalla giunta birmana di aver accettato illegalmente 600mila dollari in oro, e di aver abusato della sua attività per accaparrarsi un terreno edificabile e un edificio residenziale. (segue) (Inn)