Iraq: incendio in ospedale a Nassiriya, almeno 62 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha causato almeno 62 morti e diversi feriti un incendio divampato ieri in un centro per la cura dei malati di Covid-19 nel governatorato di Dhi Qar, nel sud dell’Iraq. Secondo il portavoce del dipartimento della Salute provinciale, Ammar al Zamili, il rogo ha colpito il centro Al Naqa, uno dei quattro centri deputati alla cura del Covid presso il locale ospedale Al Hussein. Tra i morti e feriti, il cui numero definitivo non è ancora noto, sono presenti anche membri del personale medico e delle forze dell’ordine. L’incendio, le cui cause non sono ancora note, è giunto a poche ore da un rogo che ha colpito la sede del ministero della Salute – a Baghdad – e a pochi mesi dalle fiamme che lo scorso 24 aprile hanno ucciso almeno 82 persone, ferendone 110, nell’ospedale Ibn al Khatib della capitale irachena. (Res)