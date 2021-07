Myanmar: Covid, nuovo record assoluto di contagi giornalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Myanmar hanno segnalato 5.014 nuovi casi di coronavirus nelle 24 ore di ieri, 12 luglio. E' la prima volta che il bilancio giornaliero nel paese supera la soglia di 5mila casi. Gli ultimi dati portano il bilancio cumulativo della pandemia nel Paese a 197.277 casi e 3.927 decessi. Il numero reale dei casi di infezione è probabilmente molto più elevato, per effetto dei tardivi progressi nella campagna vaccinale e degli scioperi contro la giunta militare che ancora interessano il comparto sanitario. Nella giornata di ieri sono stati effettuati nel Paese appena 14mila tamponi, circa il 30 per cento in meno rispetto ai livelli precedenti il golpe militare del primo febbraio scorso.(Inn)