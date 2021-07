Usa: rimosso capo organizzazione Trump da incarichi dirigenza in controllate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Trump Organization, che fa capo all'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha rimosso il direttore finanziario Allen Weisselberg dalle cariche dirigenziali ricoperte in alcune delle sussidiarie, dopo che i pubblici ministeri hanno accusato lui e la società di aver messo in piedi quello che hanno definito "uno schema di frode fiscale di 15 anni". Lo riferisce il "Wall Street Journal" citando "documenti pubblici e persone che hanno familiarità con la questione". Weisselberg, che ha lavorato per la famiglia Trump dal 1973, dovrebbe rimanere in azienda. (segue) (Nys)