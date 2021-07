Covid: Oms chiede di donare vaccini a paesi a basso reddito anziché inoculare terza dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I funzionari dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) hanno fatto appello ai paesi avanzati, dotati di un gran numero di vaccini contro il Covid-19, affinché condividano le dosi a loro disposizione invece di utilizzarle come terza inoculazione per il richiamo. Lo scrive il sito statunitense “Axios”. L'appello dell’Oms arriva mentre alcune case farmaceutiche stanno già chiedendo in certi Stati l'autorizzazione per la terza dose, a fronte del diffondersi di nuove varianti del coronavirus e in particolare della variante Delta. Israele è il primo paese a offrire una terza dose del vaccino Pfizer come richiamo per i soggetti immunodepressi. Sia Pfizer che Moderna hanno concordato di fornire alcuni vaccini a Covax, l'iniziativa sostenuta dalle Nazioni Unite per distribuire equamente i vaccini in tutto il mondo. Pfizer incontrerà le autorità competenti degli Stati Uniti questa settimana per discutere la sua richiesta di autorizzazione per la terza dose, definita in inglese “booster”. "Al momento non ci sono prove scientifiche che suggeriscano che i booster siano necessari", ha detto il capo del dipartimento scientifico dell'Oms Soumya Swaminathan in conferenza stampa, sottolineando che qualora fosse così l'Oms emetterebbe raccomandazioni in tal senso.(Nys)