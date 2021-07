Hong Kong: oltre 200 deputati pro-democrazia si dimettono dai consigli locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 230 membri dei consigli distrettuali di Hong Kong potrebbero dimettersi prima della loro probabile espulsione, mentre si intensificano nella ex colonia le pressioni politiche che minacciano la sopravvivenza del movimento pro-democrazia. L'intero gruppo pro-democrazia presso il Consiglio legislativo - il parlamento di fatto della regione speciale - si è già dimesso lo scorso anno. Altrettanto sta per accadere presso i consigli distrettuali che, anche se meno influenti, hanno garantito sino ad ora un caposaldo politico fondamentale per i politici e gli attivisti pro-democrazia, che ne controllano oltre l'80 per cento dei seggi. Le nuove norme elettorali recentemente adottate ad Hong Kong impongono però ai deputati di prestare giuramento esplicito di lealtà al governo cittadino. (segue) (Cip)