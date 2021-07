Hong Kong: oltre 200 deputati pro-democrazia si dimettono dai consigli locali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cinese ha espresso la propria contrarietà all'iniziativa della cosiddetta "Coalizione per la libertà dei media", che "diffama la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Hong e la politica del governo centrale". Lo ha reso noto l'Ufficio del commissario del ministero degli Esteri cinese nella regione amministrativa speciale di Hong Kong. "Si tratta di una grave interferenza negli affari di Hong Kong e negli affari interni della Cina, ed è una palese violazione dell'indipendenza giudiziaria di Hong Kong", ha affermato un portavoce dell'ufficio. Riguardo la questione della testata giornalistica pro-democrazia "Apple Daily", chiusa di recente per "collusioni con Paesi esteri", il portavoce dell'ufficio ha dichiarato che "è sorprendente come alcuni membri della coalizione abbiano cercato di insabbiare i media e le persone interessate che miravano a creare disordini a Hong Kong. 'Apple Daily' è da tempo impegnata in atti illegali per danneggiare il Paese e destabilizzare Hong Kong, violando gravemente l'etica giornalistica e mettendo a rischio l'ambiente mediatico locale", ha affermato il portavoce. (segue) (Cip)