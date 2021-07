Hong Kong: oltre 200 deputati pro-democrazia si dimettono dai consigli locali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 21 Paesi membri della Coalizione per la libertà dei media, tra i quali l’Italia e gli Stati Uniti, hanno espresso preoccupazione per la situazione a Hong Kong e condannano la recente chiusura di “Apple Daily”, uno dei pochi organi d’informazione indipendenti che erano rimasti nell’ex colonia britannica. Lo si legge in un comunicato congiunto diramato lo scorso 9 luglio. “I membri sottoscrittori della Coalizione per la libertà dei media esprimono le loro forti preoccupazioni per la chiusura forzata del quotidiano ‘Apple Daily’ e per l’arresto dei suoi giornalisti e dirigenti da parte delle autorità di Hong Kong. L’utilizzo della Legge sulla sicurezza nazionale per reprimere il giornalismo è un fatto serio e negativo, che mina l’alto grado di autonomia di Hong Kong e i diritti e la libertà della popolazione garantiti dalla Legge fondamentale e dalla Dichiarazione congiunta sino-britannica”, afferma il comunicato. (segue) (Cip)