Hong Kong: oltre 200 deputati pro-democrazia si dimettono dai consigli locali (6)

- Nelle scorse settimane, la polizia di Hong Kong ha fatto irruzione nella redazione del giornale indipendente "Apple Daily" arrestando per "collusione con Paesi stranieri" il direttore capo Ryan Law, l'amministratore delegato Cheung Kim-hung, il direttore operativo Chow Tat-kuen, il vicedirettore Chan Puiman e il caporedattore Cheung Chi-wai e portando alla chiusura dell'attività giornalistica e al congelamento dei beni. Due giornalisti della testata sono stati arrestati per motivi simili poco dopo. Dopo la testata "Apple Daily", anche "Next Weekly", il settimanale edito dalla società Next Digital di Jimmy Lai a Hong Kong, ha fatto sapere che cesserà le sue attività. (segue) (Cip)