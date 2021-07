Hong Kong: oltre 200 deputati pro-democrazia si dimettono dai consigli locali (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'amministrazione di Hong Kong, Carrie Lam, ha motivato gli arresti sostenendo che "la legge sulla sicurezza nazionale non è un guscio vuoto", "gli arresti non hanno nulla a che fare con il lavoro giornalistico, mirano alle attività sospettate di mettere in pericolo la sicurezza nazionale. Tutti sono uguali davanti alla legge, anche gli i rappresentanti della stampa", ha affermato. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che ha invitato la Cina a liberare i dirigenti e i giornalisti arrestati. (Cip)