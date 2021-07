Turchia-Israele: colloquio telefonico Erdogan-Herzog, focus su cooperazione e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo israeliano Isaac Herzog, durante il quale le parti hanno discusso “dell’alto potenziale di cooperazione nel campo dell'energia, del turismo e della tecnologia”. Lo riferisce l’agenzia stampa turca “Anadolu”. Il capo dello Stato turco ha rimarcato che la comunità internazionale si aspetta una soluzione permanente e completa basata sul meccanismo dei due Stati per pacificare il conflitto israelo-palestinese, nel quadro delle risoluzioni delle Nazioni Unite. Erdogan si è quindi congratulato con Herzog per la nomina a presidente dello Stato ebraico e ha sottolineato che le relazioni Turchia-Israele sono importanti per la sicurezza e la stabilità del Medio Oriente.(Tua)