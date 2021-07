Cuba: presidente Camera Usa Pelosi esprime solidarietà per manifestanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le misure intraprese dalla Casa Bianca poco prima del termine del mandato di Trump c’è quella di inserire Cuba nell'elenco degli Stati Uniti dei Paesi sponsor del terrorismo. Una decisione molto criticata, tra gli altri, dall'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, il quale aveva ammonito che il provvedimento avrebbe avuto un impatto negativo sugli investimenti esteri diretti a Cuba e aggravato ulteriormente la già difficile situazione del popolo cubano nel mezzo della pandemia. Pur promettendo dopo il suo insediamento di rivedere la politica Usa rispetto all’isola, la squadra di Joe Biden non ha ancora per il momento provveduto a un allentamento delle misure. (Nys)