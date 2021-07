Usa: Covid, Fda emette avviso su legame tra vaccino J&J e sindrome di Guillain-Barré

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie degli Stati Uniti hanno emesso un avviso a proposito del vaccino anti-Covid elaborato dalla casa farmaceutica Johnson & Johnson, la cui inoculazione sembrerebbe portare un aumento del rischio di contrarre una rara patologia neurologica nota come sindrome di Guillain-Barré. Lo scrive la stampa statunitense. La Food and drug administration (Fda), l'agenzia statunitense che regola i prodotti alimentari e farmaceutici, ha confermato così le indiscrezioni di stampa circa tale decisione. Si tratta, sottolinea il “New York Times”, di un'altra battuta d'arresto per un vaccino che in gran parte è stato già messo da parte negli Stati Uniti. Sebbene i regolatori Usa abbiano scoperto che le possibilità di sviluppare la Guillain-Barré sono complessivamente basse, queste sembrano essere da tre a cinque volte superiori tra coloro che hanno ricevuto il vaccino J&J rispetto alla popolazione generale negli Stati Uniti. I funzionari federali hanno identificato circa 100 casi sospetti tra i destinatari del vaccino Johnson & Johnson attraverso un sistema di monitoraggio che si affida ai pazienti e agli operatori sanitari per segnalare gli effetti negativi dei vaccini. Ciononostante, stando ai dati raccolti, la maggior parte delle persone che sviluppano la patologia alla fine guariscono completamente. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno spiegato che i casi in questione sono stati segnalati in gran parte a due settimane dalla vaccinazione e principalmente tra soggetti maschi di età pari o superiore a 50 anni.(Nys)