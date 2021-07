Usa: senato conferma Easterly a capo agenzia Sicurezza cibernetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senato federale degli Stati Uniti ha approvato all'unanimità la nomina di Jen Easterly a capo la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (Cisa) del dipartimento per la Sicurezza interna. La nomina di Easterly è stata approvata settimane dopo che il senatore repubblicano Rick Scott ha bloccato le operazioni di conferma in attesa di una visita al confine meridionale da parte del presidente Joe Biden o della sua vice Kamala Harris.(Nys)