Venezuela: dipartimento Tesoro Usa autorizza licenza per import-export gpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento del Tesoro Usa ha dato il via libera alla possibilità di effettuare transazioni di gpl con la compagnia petrolifera venezuelana Pdvsa (Petroleos de Venezuela). L'autorizzazione, valida fino a mezzogiorno dell'8 luglio del 2022, riguarda "tutte le transazioni e attività collegate alla esportazione o rivendita, diretta o indiretta di gpl al Venezuela, che coinvolgano il governo del Venezuela, la Pdvsa, o qualsiasi entità di cui Pdvsa è titolare, direttamente o indirettamente, del 50 per cento o più", che al momento risultino "proibite". L'ordine rende esplicito il fatto che eventuali negoziati non rappresentano una minaccia per il governo Usa. Una misura che potrebbe alleviare parte della crisi energetica dei cui soffre il Paese: pur disponendo delle riserve petrolifere più vaste al mondo, il Venezuela dipende in gran parte dai prodotti importati, mentre in diverse zone si ricorre ai forni a legna per cucinare. (Nys)