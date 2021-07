Covid: Canada donerà 18 milioni di dosi AstraZeneca a paesi in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canada donerà quasi 18 milioni di dosi del vaccino anti-Covid elaborato da AstraZeneca a una serie di paesi a basso e medio reddito. Secondo quanto riferisce l'emittente statunitense "Cbs", il ministro canadese per lo Sviluppo internazionale, Karina Gould, e il ministro per gli Appalti, Anita Anand, hanno spiegato che le dosi provengono dall'accordo di acquisto del paese con AstraZeneca e saranno donate attraverso il programma internazionale Covax, coordinato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). "Questa donazione è il risultato del nostro approccio proattivo per garantire centinaia di milioni di vaccini nei nostri contratti iniziali", ha puntualizzato Anand. "Con quasi 55 milioni di vaccini in Canada e con le richieste delle province e dei territori per questo vaccino, ora siamo in grado di donare queste dosi in eccesso". Secondo il ministro quasi l'80 per cento dei canadesi ha ricevuto almeno una dose di un vaccino e il 55 per cento è ora completamente immunizzato.(Nys)