Usa: dipartimento Giustizia chiede di respingere impugnazioni contro download Tiktok

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha chiesto a due Corti d'appello federali di respingere le impugnazioni legali contro le sentenze del tribunale che hanno bloccato le misure intraprese dall'ex presidente, Donald Trump, per vietare nuovi download dell'app video di proprietà cinese TikTok. Lo scrive la stampa Usa. A giugno scorso Biden ha ritirato una serie di ordini esecutivi emessi da Trump, volti a vietare nuovi download di WeChat, TikTok e altre app cinesi. Il dipartimento di Giustizia ha reso noto che le sfide legali del governo sono ora discutibili e per questo ha chiesto alla Corte d'appello degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia di respingere i suoi ricorsi.(Nys)