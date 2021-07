Ucraina: Merkel, Formato Minsk non ha compiuto progressi sufficienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Formato di Minsk per la risoluzione del conflitto in Ucraina orientale “purtroppo non ha potuto compiere progressi sufficienti”. È quanto dichiarato dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, durante la conferenza stampa con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha incontrato oggi a Berlino. Merkel ha sottolineato che “l'Ucraina era pronta ad aprire diversi punti di visita o di transito lungo la linea di contatto” nel Donbass, ma “purtroppo” i separatisti di Donetsk e Luhansk “non sono della medesima opinione”. In Donbass, ha proseguito la cancelliera, “vogliamo che si tengano le elezioni” secondo la formula Steinmeier. Per Merkel, la Germania “continuerà a impegnarsi per l'attuazione degli accordi di Minsk, affinché vengano compiuti progressi”. (Geb)