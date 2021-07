Germania-Italia: consigliere Tognonato, finale Euro 2020 simbolo di amicizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La finale dei campionati di calcio europei 2020, vinta dall'Italia contro l'Inghilterra è stata un simbolo di amicizia tra il nostro Paese e la Germania. Vari i motivi per cui numerosi tedeschi hanno tifato per gli Azzurri: per la passione che li lega all’Italia per i valori che incarna la nostra squadra Nazionale, e grazie alla nostra numerosa collettività: praticamente ogni tedesco ha “un amico o un parente” nella comunità italiana in Germania. È quanto il primo consigliere Alessandra Tognonato, capo della sezione Stampa e comunicazione dell'ambasciata d'Italia a Berlino, ha dichiarato nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”. La diplomatica ha commentato la visione pubblica della finale co-organizzata a Berlino dall’ambasciata d’Italia e da quella del Regno Unito in Germania, cui ha preso parte l'ambasciatore Armando Varricchio. Per Tognonato, assistere assieme al match ha rappresentato un‘opportunità di collaborazione tra ambasciata italiana e britannica a Berlino. (Geb)