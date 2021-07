© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renzi e Salvini si "fanno compagnia non solo" sulla proposta di referendum popolare per abrogare il Reddito di cittadinanza. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervenendo alla Festa dell'Unità di Roma. "Non è un caso isolato", ha aggiunto. (Rin)